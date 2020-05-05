ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|37.127.741
|% 10,00
|SNPAM
|6,49
|4.357.204
|% 10,00
|RTALB
|27,06
|4.584.451
|% 10,00
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7892
|8,8333
|% 0,59
|Frank
|7,2598
|7,3035
|% -0,09
|Riyal
|1,8797
|1,8891
|% 0,59
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,66
|Altın Gr.
|386
|386
|0,78
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,20
|Tam
|2.550
|2.589
|2,20
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|2,89
Seans Raporu
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
- 17:59XU100 Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
- 17:59TKNSA Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
- 17:58SONME Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
- 17:57ALKIM Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem