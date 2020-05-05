***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 17:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842706
BIST
17:0298.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 69,75
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:027,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0374
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:027,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:02386,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,71
|Açılış
|: 386,10
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|36.993.231
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.090.498
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|NATEN
|18,38
|59.561.622
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|486.784.314
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,19
|601.705.684
|% 0,24
|
|TSPOR
|5,80
|568.065.916
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,28
|546.346.588
|% 5,56
|
|PETUN
|22,34
|486.784.314
|% -9,99
|
|ASELS
|26,86
|437.190.175
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,28
|546.346.588
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,68
|431.126.530
|% -3,60
|
|AFYON
|2,82
|410.455.793
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,89
|235.985.102
|% 2,72
|
|ODAS
|1,83
|180.298.624
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7891
|8,8332
|% 0,59
|
|Frank
|7,2670
|7,3108
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8768
|1,8862
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-3,94
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.531
|6,00
|
|Tam
|2.554
|2.593
|6,10
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,00
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|2,92
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 71 artarak (% 0.01 ) 115, 814
-
17:14XU100
Endeks 98, 937 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 8, 332.00 milyon TL de
-
17:11SNKRN
Yüzde 7.24 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 792, 963 adet işlem
-
17:10AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 780, 928 adet işlem
-
17:09XU100
Endeks 99, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 8, 225.00 milyon TL de