***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 17:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842710
BIST
17:0998.773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -68,91
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:097,0821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:097,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:09386,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,40
|Açılış
|: 386,80
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.090.525
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|36.993.231
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|NATEN
|18,38
|59.631.006
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|486.977.711
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|TSPOR
|5,83
|577.318.419
|% 0,00
|
|SASA
|8,77
|393.806.299
|% 3,54
|
|ULUUN
|10,59
|382.726.207
|% -7,35
|
|PGSUS
|54,25
|357.313.994
|% -2,25
|
|THYAO
|10,57
|356.124.146
|% 0,38
|
|ODAS
|1,84
|182.471.892
|% 2,22
|
|IHLGM
|1,08
|90.745.175
|% 0,93
|
|TRGYO
|2,49
|179.538.362
|% 5,06
|
|EKGYO
|1,23
|67.279.956
|% 0,82
|
|ULUUN
|10,59
|382.726.207
|% -7,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7948
|8,8389
|% 0,65
|
|Frank
|7,2752
|7,3190
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,40
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.531
|6,00
|
|Tam
|2.554
|2.593
|6,10
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,00
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|2,89
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:21IZFAS
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 465 adet işlem
-
17:20CEOEM
Yüzde 9.91 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 080, 866 adet işlem
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 1 kaybederek (% -0.03 ) 92, 688
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, IZTAR, ALYAG, TACTR, CASA, EKIZ, EGCYH, YONGA, EGCYO
-
17:19
GLRYH, DERAS, TMPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında