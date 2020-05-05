***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 17:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842713
BIST
17:1998.506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -336,73
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:197,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:197,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:19386,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,24
|Açılış
|: 386,63
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|37.012.016
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.553.927
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|124.792.182
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.235.158
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,17
|639.868.606
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,83
|587.277.194
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,27
|560.444.272
|% 5,09
|
|PETUN
|22,34
|487.235.158
|% -9,99
|
|ASELS
|26,80
|468.831.782
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,27
|560.444.272
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,67
|439.752.209
|% -3,96
|
|AFYON
|2,83
|429.421.415
|% -3,74
|
|DOHOL
|1,90
|237.586.074
|% 3,26
|
|ODAS
|1,82
|191.359.415
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7915
|8,8355
|% 0,61
|
|Frank
|7,2748
|7,3186
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8799
|1,8893
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,44
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.531
|6,10
|
|Tam
|2.554
|2.593
|6,30
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,10
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|3,00
|
Seans Raporu
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-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -297, 79 kaybederek (% -0.32 ) 92, 421
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALYAG, EGCYH, CASA, EGCYO, EGCEY, IZTAR, EKIZ, YONGA, TACTR
-
17:34
KRONT, RTALB, BANVT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
TKURU, MMCAS, ADBGR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
Bu seansda işlem gören 304 hisse senedinden 190 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 98 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem