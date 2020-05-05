***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 17:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842715
BIST
17:1098.818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -24,37
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:107,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0349
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:107,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:10386,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,40
|Açılış
|: 386,80
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.093.231
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|36.993.231
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,02
|108.876.579
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.005.681
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,18
|609.521.774
|% 0,12
|
|TSPOR
|5,79
|579.587.566
|% -0,69
|
|KRDMD
|2,29
|546.845.008
|% 6,02
|
|PETUN
|22,34
|487.005.681
|% -9,99
|
|ASELS
|26,82
|446.582.717
|% 1,75
|
|KRDMD
|2,29
|546.845.008
|% 6,02
|
|GSRAY
|2,66
|436.595.181
|% -4,32
|
|AFYON
|2,81
|411.636.641
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,89
|236.208.674
|% 2,72
|
|ODAS
|1,83
|188.638.344
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7891
|8,8332
|% 0,59
|
|Frank
|7,2670
|7,3108
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8768
|1,8862
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-3,94
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.531
|6,00
|
|Tam
|2.554
|2.593
|6,10
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,00
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|2,92
|
Seans Raporu
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17:22SRVGY
Yüzde 4.14 oranında artışla 15.35 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 929 adet işlem
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17:21IZFAS
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17:20CEOEM
Yüzde 9.91 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 080, 866 adet işlem
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17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 1 kaybederek (% -0.03 ) 92, 688
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17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, IZTAR, ALYAG, TACTR, CASA, EKIZ, EGCYH, YONGA, EGCYO