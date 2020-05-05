***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 17:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842716
BIST
17:1598.604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -238,24
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:157,0792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0346
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:157,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:15386,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 386,29
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|37.010.373
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.093.285
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|NATEN
|18,38
|60.182.241
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.171.176
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,17
|634.047.501
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,81
|585.625.147
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,27
|551.338.776
|% 5,09
|
|PETUN
|22,34
|487.171.176
|% -9,99
|
|ASELS
|26,74
|460.540.698
|% 1,44
|
|KRDMD
|2,27
|551.338.776
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,67
|438.448.021
|% -3,96
|
|AFYON
|2,86
|425.937.374
|% -2,72
|
|DOHOL
|1,89
|237.241.211
|% 2,72
|
|ODAS
|1,81
|190.012.401
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7904
|8,8345
|% 0,60
|
|Frank
|7,2732
|7,3170
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8799
|1,8894
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-3,79
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.530
|5,00
|
|Tam
|2.553
|2.592
|5,10
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,50
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|3,00
|