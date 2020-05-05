***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 17:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842720
BIST
17:1598.604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -238,24
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:157,0792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0346
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:157,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:15386,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 386,29
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|37.010.226
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.093.231
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|124.457.649
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.149.238
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,18
|624.699.209
|% 0,12
|
|TSPOR
|5,83
|585.075.708
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,28
|550.607.621
|% 5,56
|
|PETUN
|22,34
|487.149.238
|% -9,99
|
|ASELS
|26,78
|458.059.837
|% 1,59
|
|KRDMD
|2,28
|550.607.621
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,67
|438.222.713
|% -3,96
|
|AFYON
|2,87
|421.835.473
|% -2,38
|
|DOHOL
|1,90
|236.558.431
|% 3,26
|
|ODAS
|1,81
|189.910.507
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7921
|8,8362
|% 0,62
|
|Frank
|7,2734
|7,3172
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8797
|1,8891
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,44
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.531
|6,10
|
|Tam
|2.554
|2.593
|6,30
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,10
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|3,00
|