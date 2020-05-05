***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 17:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842730
BIST
18:0098.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -58,31
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:007,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0399
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
18:007,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:00386,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,52
|Açılış
|: 386,92
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.587.157
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.762.690
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|356.314
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|236.515
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|314.970
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|488.636.859
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|403.483.464
|% -9,97
|
|TKURU
|10,94
|391.127
|% -9,96
|
|ETILR
|2,44
|706.598
|% -9,96
|
|KUTPO
|11,60
|39.349.777
|% -9,94
|
|GARAN
|8,15
|724.073.243
|% -0,24
|
|TSPOR
|5,79
|633.000.676
|% -0,69
|
|KRDMD
|2,27
|580.546.082
|% 5,09
|
|ASELS
|26,86
|535.189.052
|% 1,90
|
|PETUN
|22,34
|488.636.859
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,27
|580.546.082
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,67
|460.739.501
|% -3,96
|
|AFYON
|2,80
|444.449.235
|% -4,76
|
|DOHOL
|1,88
|246.453.468
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|200.200.552
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7870
|8,8311
|% 0,56
|
|Frank
|7,2559
|7,2996
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8798
|1,8892
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,40
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,00
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,00
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|30,07
|30,07
|2,87
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
-
17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem