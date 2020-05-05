***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 17:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842739
BIST
17:2998.774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -68,03
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:297,0813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:297,6931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:29386,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,91
|Açılış
|: 386,30
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|3.836.824
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.015.800
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.557.039
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.543.092
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,18
|660.288.896
|% 0,12
|
|TSPOR
|5,92
|607.074.167
|% 1,54
|
|KRDMD
|2,27
|567.456.168
|% 5,09
|
|PETUN
|22,34
|487.543.092
|% -9,99
|
|ASELS
|26,80
|484.970.610
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,27
|567.456.168
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,69
|448.250.931
|% -3,24
|
|AFYON
|2,81
|434.867.784
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,89
|241.816.800
|% 2,72
|
|ODAS
|1,82
|195.012.019
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7784
|8,8224
|% 0,47
|
|Frank
|7,2585
|7,3022
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8783
|1,8877
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-6,62
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|1,80
|
|Tam
|2.550
|2.589
|1,80
|
|Yarım
|1.237
|1.265
|0,90
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|3,07
|
Seans Raporu
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17:45ADBGR
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17:44XU030
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17:41PETUN
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17:40ADANA
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