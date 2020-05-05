***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 17:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842742
BIST
17:2898.796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -46,40
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:287,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:287,6907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:28386,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,82
|Açılış
|: 386,22
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|3.685.884
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.012.050
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.557.039
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.376.905
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,17
|650.506.664
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,97
|602.284.952
|% 2,40
|
|KRDMD
|2,27
|563.963.757
|% 5,09
|
|PETUN
|22,34
|487.376.905
|% -9,99
|
|ASELS
|26,76
|475.872.002
|% 1,52
|
|KRDMD
|2,27
|563.963.757
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,70
|446.479.867
|% -2,88
|
|AFYON
|2,82
|434.136.514
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,88
|241.476.041
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|193.812.109
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7829
|8,8269
|% 0,52
|
|Frank
|7,2666
|7,3104
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8800
|1,8894
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-4,91
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.555
|2.595
|7,70
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,80
|
|Çeyrek
|622
|634
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
|
Seans Raporu
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17:40ADANA
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 135 adet işlem
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17:39XU100
Endeks 98, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 8, 831.00 milyon TL de
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17:38PINSU
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 073, 737 adet işlem
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17:37AKCNS
Yüzde -6.83 oranında düşüşle 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 285, 605 adet işlem
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17:36AFYON
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 843, 972 adet işlem