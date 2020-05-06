***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.05.2020 14:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842988
BIST
14:0099.120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 382,41
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.195
En Düşük
98.069
14:007,1424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0682
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
14:007,7262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
14:00391,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,85
|Açılış
|: 391,30
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.563.666
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|595.658
|% 10,00
|
|PETUN
|20,14
|300.841.699
|% -9,85
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|ULUUN
|9,52
|250.399.477
|% -7,48
|
|DEVA
|15,09
|33.127.448
|% -5,86
|
|KRDMD
|2,41
|581.025.957
|% 6,64
|
|GARAN
|8,13
|365.910.559
|% -0,12
|
|ASELS
|27,32
|308.468.489
|% 0,96
|
|PETUN
|20,14
|300.841.699
|% -9,85
|
|TSPOR
|5,91
|264.600.929
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,41
|581.025.957
|% 6,64
|
|KARSN
|1,88
|176.013.916
|% 8,67
|
|ODAS
|1,85
|170.705.952
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,13
|263.722.022
|% 5,39
|
|YKBNK
|2,10
|125.652.335
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8188
|8,8630
|% 0,47
|
|Frank
|7,3093
|7,3534
|% 0,83
|
|Riyal
|1,8977
|1,9072
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-3,76
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.552
|11,90
|
|Tam
|2.575
|2.619
|16,20
|
|Yarım
|1.257
|1.280
|7,90
|
|Çeyrek
|627
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,09
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|31,75
|31,75
|0,78
|