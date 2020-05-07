***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.05.2020 15:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843361
BIST
15:0799.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 442,37
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
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99.273
En Düşük
97.800
15:077,1596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0396
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,2700
En Düşük
7,1272
15:077,7339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0404
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,8587
En Düşük
7,7037
15:07391,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,41
|Açılış
|: 391,72
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
388,53
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.953.863
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,94
|14.740.738
|% -8,40
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,12
|17.273.186
|% -4,98
|
|DOBUR
|8,58
|5.222.488
|% -4,35
|
|INFO
|5,79
|7.078.544
|% -4,30
|
|KRDMD
|2,62
|1.058.545.098
|% 5,65
|
|GARAN
|8,08
|700.957.405
|% 0,12
|
|THYAO
|10,65
|507.596.804
|% 0,85
|
|SASA
|9,33
|456.885.179
|% 4,01
|
|PETUN
|22,12
|369.665.530
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,62
|1.058.545.098
|% 5,65
|
|YKBNK
|2,13
|251.820.290
|% 0,95
|
|GUSGR
|3,15
|314.898.684
|% -1,25
|
|PETKM
|3,61
|315.742.041
|% 1,12
|
|GARAN
|8,08
|700.957.405
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8522
|8,8966
|% -0,08
|
|Frank
|7,3416
|7,3859
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9094
|1,9189
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|10,15
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.564
|15,00
|
|Tam
|2.585
|2.631
|15,40
|
|Yarım
|1.261
|1.286
|7,50
|
|Çeyrek
|629
|643
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,07
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|31,63
|31,63
|1,91
|