***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.05.2020 14:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843622
BIST
15:1698.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 90,72
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
15:167,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0288
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
15:167,7244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
15:16393,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 393,69
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.425.621
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.947.118
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.573
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|48.114.722
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|IPEKE
|13,54
|199.988.893
|% -5,64
|
|KRDMD
|2,54
|905.418.916
|% -2,31
|
|GARAN
|8,02
|537.168.874
|% 0,00
|
|HALKB
|5,42
|478.463.622
|% 4,43
|
|AFYON
|2,93
|453.986.930
|% 5,40
|
|VAKBN
|4,62
|412.762.843
|% 2,67
|
|KRDMD
|2,54
|905.418.916
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,12
|355.395.523
|% -0,47
|
|AFYON
|2,93
|453.986.930
|% 5,40
|
|VAKBN
|4,62
|412.762.843
|% 2,67
|
|HALKB
|5,42
|478.463.622
|% 4,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7933
|8,8374
|% 0,24
|
|Frank
|7,3012
|7,3452
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8896
|1,8991
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,37
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.569
|0,00
|
|Tam
|2.589
|2.636
|0,00
|
|Yarım
|1.264
|1.288
|0,00
|
|Çeyrek
|630
|644
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,70
|29,70
|0,24
|