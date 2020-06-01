***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2020 14:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848050
BIST
16:58107.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.540,92
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:586,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:587,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:58380,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 380,28
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.369.004
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.630.478
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.164.023
|% -7,08
|
|AYCES
|25,42
|541.170
|% -6,13
|
|CMBTN
|69,00
|2.919.371
|% -5,67
|
|ULUUN
|8,96
|42.851.974
|% -3,97
|
|GARAN
|7,96
|984.671.997
|% 1,79
|
|ASELS
|31,22
|950.213.271
|% 3,45
|
|THYAO
|12,81
|804.231.238
|% 1,67
|
|GSRAY
|3,62
|674.478.275
|% 6,78
|
|EKGYO
|1,56
|557.401.169
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|557.401.169
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,62
|674.478.275
|% 6,78
|
|YKBNK
|2,37
|347.418.369
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,50
|441.262.697
|% 4,17
|
|CEMAS
|1,19
|150.296.076
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4501
|8,4925
|% 0,64
|
|Frank
|7,0698
|7,1123
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|3,88
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,90
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|20,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,53
|37,53
|-0,31
|