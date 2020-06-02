***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 13:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848467
BIST
16:08107.778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 511,67
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:086,7262
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0838
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7210
16:087,5185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:08377,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,04
|Açılış
|: 377,90
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,32
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.375.414
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.467.008
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.224.215
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,23
|36.002.369
|% -7,32
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,42
|1.332.610.554
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,75
|972.937.399
|% 8,70
|
|GARAN
|8,05
|862.373.965
|% 0,63
|
|THYAO
|12,64
|624.878.628
|% -0,94
|
|TUPRS
|89,10
|442.482.995
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,75
|972.937.399
|% 8,70
|
|MNDRS
|2,40
|376.166.174
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,40
|320.781.582
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,30
|162.104.212
|% 2,36
|
|GARAN
|8,05
|862.373.965
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4384
|8,4807
|% -0,48
|
|Frank
|6,9820
|7,0240
|% -1,06
|
|Riyal
|1,7917
|1,8007
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|2,65
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.487
|-21,90
|
|Tam
|2.521
|2.552
|-30,10
|
|Yarım
|1.230
|1.249
|-14,80
|
|Çeyrek
|615
|625
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,06
|39,06
|0,74
|