***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 13:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848469
BIST
16:15107.720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 454,00
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:156,7281
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,0819
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:157,5200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0486
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:15377,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -3,88
|Açılış
|: 377,05
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,93
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.375.414
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.535.701
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.257.937
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,27
|36.488.754
|% -6,87
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,46
|1.345.112.976
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,74
|988.592.044
|% 8,07
|
|GARAN
|8,03
|871.083.694
|% 0,37
|
|THYAO
|12,64
|633.783.847
|% -0,94
|
|TUPRS
|89,25
|446.312.537
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,74
|988.592.044
|% 8,07
|
|MNDRS
|2,40
|380.642.683
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,39
|321.143.732
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,29
|162.816.261
|% 1,57
|
|AFYON
|3,00
|332.291.779
|% 6,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4265
|8,4688
|% -0,61
|
|Frank
|6,9683
|7,0103
|% -1,26
|
|Riyal
|1,7894
|1,7984
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|4,65
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.551
|-14,00
|
|Tam
|2.519
|2.549
|-32,30
|
|Yarım
|1.229
|1.248
|-15,80
|
|Çeyrek
|615
|624
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,89
|38,89
|0,57
|