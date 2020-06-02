***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 13:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848470
BIST
16:20107.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 505,33
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:206,7325
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0775
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:207,5195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0491
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:20377,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,61
|Açılış
|: 377,33
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.375.494
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.537.152
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.258.136
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,26
|36.583.653
|% -6,98
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,48
|1.345.639.849
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,73
|988.949.093
|% 7,45
|
|GARAN
|8,04
|871.552.574
|% 0,50
|
|THYAO
|12,62
|634.811.463
|% -1,10
|
|TUPRS
|89,30
|446.392.990
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,73
|988.949.093
|% 7,45
|
|MNDRS
|2,41
|381.279.077
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,39
|321.250.415
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,30
|162.821.570
|% 2,36
|
|AFYON
|2,97
|347.775.528
|% 5,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4199
|8,4621
|% -0,69
|
|Frank
|6,9635
|7,0055
|% -1,32
|
|Riyal
|1,7880
|1,7970
|% -1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|4,52
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.488
|-21,10
|
|Tam
|2.522
|2.552
|-29,30
|
|Yarım
|1.231
|1.250
|-14,40
|
|Çeyrek
|615
|625
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,91
|38,91
|0,59
|