***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 13:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848472
BIST
14:44107.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 407,87
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
14:446,7785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0315
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7426
14:447,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5250
14:44378,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,14
|Açılış
|: 378,79
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,37
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|30.263.090
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|70.599.913
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.048.723
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|BALAT
|2,31
|108.449
|% -6,10
|
|ASELS
|32,34
|1.169.376.896
|% 1,38
|
|GARAN
|8,05
|783.572.115
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,69
|725.396.057
|% 4,97
|
|THYAO
|12,68
|563.406.483
|% -0,63
|
|TUPRS
|89,55
|388.670.071
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,69
|725.396.057
|% 4,97
|
|MNDRS
|2,46
|347.190.979
|% 5,13
|
|YKBNK
|2,39
|291.293.329
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,28
|137.173.377
|% 0,79
|
|GARAN
|8,05
|783.572.115
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4705
|8,5130
|% -0,10
|
|Frank
|7,0137
|7,0559
|% -0,61
|
|Riyal
|1,7989
|1,8080
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|0,29
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.494
|-14,60
|
|Tam
|2.528
|2.559
|-22,70
|
|Yarım
|1.234
|1.253
|-11,10
|
|Çeyrek
|617
|626
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,36
|39,36
|1,04
|