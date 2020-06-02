***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 14:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848485
BIST
16:48107.827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 561,24
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
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108.484
En Düşük
107.099
16:486,7339
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0761
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:487,5379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0307
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
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7,6132
En Düşük
7,5075
16:48377,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,17
|Açılış
|: 377,76
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.434.515
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.705.669
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.279.708
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,26
|37.900.856
|% -6,98
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,48
|1.362.480.669
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,73
|1.048.872.083
|% 7,45
|
|GARAN
|8,03
|881.703.810
|% 0,37
|
|THYAO
|12,59
|664.775.046
|% -1,33
|
|AFYON
|3,01
|504.156.299
|% 6,74
|
|EKGYO
|1,73
|1.048.872.083
|% 7,45
|
|AFYON
|3,01
|504.156.299
|% 6,74
|
|MNDRS
|2,40
|385.227.894
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,29
|179.307.025
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,39
|326.338.462
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4372
|8,4795
|% -0,49
|
|Frank
|6,9730
|7,0150
|% -1,19
|
|Riyal
|1,7887
|1,7976
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|3,69
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.484
|-24,50
|
|Tam
|2.517
|2.549
|-32,80
|
|Yarım
|1.228
|1.248
|-16,10
|
|Çeyrek
|614
|624
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,94
|38,94
|0,62
|