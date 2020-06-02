***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 14:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848488
BIST
15:28107.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 589,84
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
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108.484
En Düşük
107.099
15:286,7571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0529
|Açılış
|: 6,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7426
15:287,5426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0260
|Açılış
|: 7,5900
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|Önceki Kapanış
|: 7,6000
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7,6132
En Düşük
7,5250
15:28378,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,96
|Açılış
|: 378,97
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|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,37
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.366.260
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.037.506
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.094.331
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ULUUN
|8,32
|33.148.879
|% -6,31
|
|ASELS
|32,56
|1.282.147.119
|% 2,07
|
|GARAN
|8,06
|828.851.656
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,69
|750.469.536
|% 4,97
|
|THYAO
|12,66
|588.443.761
|% -0,78
|
|TUPRS
|89,45
|421.312.564
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,69
|750.469.536
|% 4,97
|
|MNDRS
|2,45
|359.061.228
|% 4,70
|
|YKBNK
|2,40
|302.264.937
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,29
|143.893.776
|% 1,57
|
|GARAN
|8,06
|828.851.656
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4614
|8,5038
|% -0,20
|
|Frank
|7,0111
|7,0533
|% -0,65
|
|Riyal
|1,7991
|1,8082
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-0,10
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.496
|-13,20
|
|Tam
|2.530
|2.561
|-21,20
|
|Yarım
|1.235
|1.254
|-10,40
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|0,82
|