***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 14:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848495
BIST
15:37107.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 451,77
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
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108.484
En Düşük
107.099
15:376,7482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0618
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7406
15:377,5331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0355
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5250
15:37378,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,75
|Açılış
|: 378,18
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,37
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.366.500
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|GLRYH
|9,06
|12.099.097
|% -9,94
|
|RTALB
|21,02
|72.149.732
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ULUUN
|8,31
|33.279.125
|% -6,42
|
|ASELS
|32,54
|1.292.454.151
|% 2,01
|
|GARAN
|8,05
|840.625.378
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,69
|751.629.271
|% 4,97
|
|THYAO
|12,66
|591.264.094
|% -0,78
|
|TUPRS
|89,50
|424.039.261
|% 0,79
|
|EKGYO
|1,69
|751.629.271
|% 4,97
|
|MNDRS
|2,46
|359.961.043
|% 5,13
|
|YKBNK
|2,40
|307.236.111
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,30
|144.055.307
|% 2,36
|
|GARAN
|8,05
|840.625.378
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4546
|8,4970
|% -0,28
|
|Frank
|6,9969
|7,0391
|% -0,85
|
|Riyal
|1,7967
|1,8057
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-0,10
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.496
|-13,20
|
|Tam
|2.530
|2.561
|-21,20
|
|Yarım
|1.235
|1.254
|-10,40
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|0,82
|