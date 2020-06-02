***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 14:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848497
BIST
15:44107.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 445,04
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
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108.484
En Düşük
107.099
15:446,7488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0612
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7406
15:447,5377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0309
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5250
15:44378,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,79
|Açılış
|: 378,00
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,37
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.366.500
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.274.275
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.105.067
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,27
|34.890.132
|% -6,87
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,48
|1.310.374.643
|% 1,82
|
|GARAN
|8,04
|851.368.553
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,73
|849.742.490
|% 7,45
|
|THYAO
|12,65
|599.217.761
|% -0,86
|
|TUPRS
|89,25
|430.290.761
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,73
|849.742.490
|% 7,45
|
|MNDRS
|2,45
|362.437.920
|% 4,70
|
|YKBNK
|2,38
|315.080.025
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|156.125.225
|% 2,36
|
|GARAN
|8,04
|851.368.553
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4584
|8,5008
|% -0,24
|
|Frank
|6,9907
|7,0328
|% -0,94
|
|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,10
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.489
|-19,90
|
|Tam
|2.523
|2.554
|-28,10
|
|Yarım
|1.231
|1.250
|-13,80
|
|Çeyrek
|616
|625
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,18
|39,18
|0,86
|