***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 14:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848498
BIST
15:40107.735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 469,18
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
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108.484
En Düşük
107.099
15:406,7496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0604
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7406
15:407,5373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0313
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
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7,6132
En Düşük
7,5250
15:40378,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,84
|Açılış
|: 378,09
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,37
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.366.500
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.185.067
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.102.648
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,27
|33.692.906
|% -6,87
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,52
|1.301.238.121
|% 1,94
|
|GARAN
|8,05
|842.888.191
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,71
|769.367.387
|% 6,21
|
|THYAO
|12,66
|592.626.510
|% -0,78
|
|TUPRS
|89,30
|425.667.336
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,71
|769.367.387
|% 6,21
|
|MNDRS
|2,45
|361.538.950
|% 4,70
|
|YKBNK
|2,39
|314.689.643
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,29
|146.341.510
|% 1,57
|
|GARAN
|8,05
|842.888.191
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4629
|8,5053
|% -0,19
|
|Frank
|6,9991
|7,0413
|% -0,82
|
|Riyal
|1,7974
|1,8064
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-0,03
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.491
|-17,50
|
|Tam
|2.525
|2.556
|-25,70
|
|Yarım
|1.232
|1.251
|-12,60
|
|Çeyrek
|616
|626
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,99
|