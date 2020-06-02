***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 14:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848501
BIST
15:42107.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 444,71
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
15:426,7503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0597
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7406
15:427,5372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0314
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5250
15:42377,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,08
|Açılış
|: 377,89
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,37
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.366.500
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.235.578
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.102.866
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,23
|34.513.236
|% -7,32
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,52
|1.308.293.749
|% 1,94
|
|GARAN
|8,05
|846.517.824
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,73
|813.585.446
|% 7,45
|
|THYAO
|12,65
|596.867.557
|% -0,86
|
|TUPRS
|89,30
|429.574.389
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,73
|813.585.446
|% 7,45
|
|MNDRS
|2,44
|362.228.219
|% 4,27
|
|YKBNK
|2,39
|314.984.772
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,30
|150.878.848
|% 2,36
|
|GARAN
|8,05
|846.517.824
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4502
|8,4926
|% -0,34
|
|Frank
|6,9875
|7,0296
|% -0,98
|
|Riyal
|1,7941
|1,8031
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-0,03
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.491
|-17,50
|
|Tam
|2.525
|2.556
|-25,70
|
|Yarım
|1.232
|1.251
|-12,60
|
|Çeyrek
|616
|626
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,99
|