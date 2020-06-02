***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 14:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848504
BIST
15:44107.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 440,64
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
15:446,7493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0607
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7406
15:447,5362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0324
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5250
15:44378,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,55
|Açılış
|: 378,38
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,37
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.366.500
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.221.095
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.102.757
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,25
|34.228.963
|% -7,09
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,48
|1.305.997.990
|% 1,82
|
|GARAN
|8,04
|844.598.661
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,72
|804.760.363
|% 6,83
|
|THYAO
|12,67
|595.248.208
|% -0,71
|
|TUPRS
|89,25
|429.174.973
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,72
|804.760.363
|% 6,83
|
|MNDRS
|2,45
|361.769.924
|% 4,70
|
|YKBNK
|2,39
|314.910.437
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,29
|150.762.183
|% 1,57
|
|GARAN
|8,04
|844.598.661
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4502
|8,4926
|% -0,34
|
|Frank
|6,9879
|7,0300
|% -0,98
|
|Riyal
|1,7947
|1,8037
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|1,32
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.488
|-21,40
|
|Tam
|2.521
|2.552
|-29,60
|
|Yarım
|1.230
|1.250
|-14,50
|
|Çeyrek
|615
|625
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|0,82
|