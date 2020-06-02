***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 14:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848508
BIST
15:55107.764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 498,01
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
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108.484
En Düşük
107.099
15:556,7414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0686
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7398
15:557,5317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0369
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5250
15:55377,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,15
|Açılış
|: 377,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,32
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.370.917
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.343.494
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.188.800
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,26
|35.299.906
|% -6,98
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,48
|1.320.984.089
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,73
|899.704.592
|% 7,45
|
|GARAN
|8,04
|859.595.320
|% 0,50
|
|THYAO
|12,66
|616.148.489
|% -0,78
|
|TUPRS
|89,35
|433.556.370
|% 0,62
|
|EKGYO
|1,73
|899.704.592
|% 7,45
|
|MNDRS
|2,40
|371.741.203
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,38
|317.866.304
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|161.297.411
|% 2,36
|
|GARAN
|8,04
|859.595.320
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4476
|8,4900
|% -0,37
|
|Frank
|6,9814
|7,0234
|% -1,07
|
|Riyal
|1,7927
|1,8017
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|1,85
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.488
|-21,40
|
|Tam
|2.521
|2.552
|-29,60
|
|Yarım
|1.230
|1.250
|-14,50
|
|Çeyrek
|615
|625
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|0,82
|