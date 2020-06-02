***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 15:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848516
BIST
16:35107.717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 450,40
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:356,7352
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0748
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:357,5235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0451
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:35377,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,59
|Açılış
|: 377,35
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.410.023
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.645.972
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.262.539
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,24
|37.364.885
|% -7,21
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,48
|1.351.511.500
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,75
|1.013.066.996
|% 8,70
|
|GARAN
|8,04
|873.974.400
|% 0,50
|
|THYAO
|12,62
|641.928.356
|% -1,10
|
|TUPRS
|89,25
|450.444.786
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,75
|1.013.066.996
|% 8,70
|
|MNDRS
|2,39
|382.953.066
|% 2,14
|
|AFYON
|2,98
|413.437.782
|% 5,67
|
|YKBNK
|2,40
|322.318.858
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,30
|168.242.468
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4213
|8,4636
|% -0,68
|
|Frank
|6,9579
|6,9998
|% -1,40
|
|Riyal
|1,7861
|1,7950
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|4,65
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.551
|-14,00
|
|Tam
|2.519
|2.549
|-32,30
|
|Yarım
|1.229
|1.248
|-15,80
|
|Çeyrek
|615
|624
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,89
|38,89
|0,57
|