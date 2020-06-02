***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 15:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848526
BIST
15:31107.720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 454,28
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
15:316,7624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0476
|Açılış
|: 6,7990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7426
15:317,5496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5250
15:31378,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,32
|Açılış
|: 378,62
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,37
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.366.260
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.048.815
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.094.857
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ULUUN
|8,31
|33.195.004
|% -6,42
|
|ASELS
|32,54
|1.284.281.429
|% 2,01
|
|GARAN
|8,05
|831.152.171
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,69
|750.751.512
|% 4,97
|
|THYAO
|12,67
|588.747.973
|% -0,71
|
|TUPRS
|89,50
|422.381.367
|% 0,79
|
|EKGYO
|1,69
|750.751.512
|% 4,97
|
|MNDRS
|2,46
|359.324.523
|% 5,13
|
|YKBNK
|2,40
|306.549.941
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,30
|143.977.107
|% 2,36
|
|GARAN
|8,05
|831.152.171
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4558
|8,4982
|% -0,27
|
|Frank
|7,0044
|7,0466
|% -0,74
|
|Riyal
|1,7981
|1,8072
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|0,23
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.494
|-15,40
|
|Tam
|2.528
|2.558
|-23,40
|
|Yarım
|1.233
|1.253
|-11,50
|
|Çeyrek
|617
|626
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,32
|39,32
|1,00
|