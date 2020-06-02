ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.366.260
|% 10,00
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4614
|8,5038
|% -0,20
|Frank
|7,0111
|7,0533
|% -0,65
|Riyal
|1,7991
|1,8082
|% -0,51
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-0,10
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,82
|Cumhuriyet
|2.458
|2.496
|-13,20
|Tam
|2.530
|2.561
|-21,20
|Yarım
|1.235
|1.254
|-10,40
|Çeyrek
|617
|627
|-3,30
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,03
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|0,82
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem