***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 15:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848529
BIST
15:32107.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 428,22
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
15:326,7548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0552
|Açılış
|: 6,7990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7426
15:327,5416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0270
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5250
15:32378,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,32
|Açılış
|: 378,62
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,37
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.366.260
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.130.436
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.095.871
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ULUUN
|8,32
|33.237.053
|% -6,31
|
|ASELS
|32,64
|1.288.377.586
|% 2,32
|
|GARAN
|8,06
|831.781.111
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,69
|751.349.319
|% 4,97
|
|THYAO
|12,67
|589.080.722
|% -0,71
|
|TUPRS
|89,55
|422.824.657
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,69
|751.349.319
|% 4,97
|
|MNDRS
|2,46
|359.774.301
|% 5,13
|
|YKBNK
|2,40
|307.203.654
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,30
|143.999.287
|% 2,36
|
|GARAN
|8,06
|831.781.111
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4577
|8,5002
|% -0,25
|
|Frank
|7,0042
|7,0464
|% -0,75
|
|Riyal
|1,7980
|1,8070
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-0,03
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.491
|-17,50
|
|Tam
|2.525
|2.556
|-25,70
|
|Yarım
|1.232
|1.251
|-12,60
|
|Çeyrek
|616
|626
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,99
|