ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|MNDRS
|2,55
|204.684.696
|% 9,91
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4459
|8,4883
|% -0,03
|Frank
|7,0201
|7,0624
|% 0,54
|Riyal
|1,7970
|1,8060
|% 0,42
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|8,33
|Altın Gr.
|371
|372
|3,60
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|16,80
|Tam
|2.483
|2.514
|17,30
|Yarım
|1.212
|1.227
|8,40
|Çeyrek
|606
|614
|4,20
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|B. Petrol
|39,28
|39,28
|-0,51
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem