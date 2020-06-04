***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.06.2020 09:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848952
BIST
12:43109.312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 200,36
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:436,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:437,5815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:43371,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,51
|Açılış
|: 371,46
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|204.660.097
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.098.931
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|34.118.109
|% -9,95
|
|THYAO
|12,62
|595.900.562
|% 0,72
|
|PETKM
|3,77
|492.351.922
|% 2,72
|
|GARAN
|8,17
|470.168.980
|% -0,61
|
|ASELS
|31,38
|277.774.773
|% -1,20
|
|GSRAY
|3,49
|248.342.692
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,65
|227.972.651
|% -0,60
|
|PETKM
|3,77
|492.351.922
|% 2,72
|
|TSKB
|1,16
|128.132.872
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,31
|123.287.028
|% 2,34
|
|IHLGM
|1,38
|118.007.871
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4462
|8,4885
|% -0,03
|
|Frank
|7,0216
|7,0639
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7972
|1,8062
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,59
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,52
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|16,50
|
|Tam
|2.483
|2.514
|17,00
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|8,30
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,18
|39,18
|-0,61
|