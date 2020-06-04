***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.06.2020 09:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848953
BIST
11:57109.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 418,01
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
11:576,7693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7693
En Düşük
6,7128
11:577,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
11:57370,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,95
|Açılış
|: 370,90
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,03
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|139.613.723
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.913.304
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|32.772.738
|% -9,95
|
|THYAO
|12,68
|517.947.560
|% 1,20
|
|PETKM
|3,77
|480.116.222
|% 2,72
|
|GARAN
|8,20
|408.896.261
|% -0,24
|
|ASELS
|31,46
|249.239.976
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,51
|232.131.095
|% 4,46
|
|PETKM
|3,77
|480.116.222
|% 2,72
|
|EKGYO
|1,63
|187.987.969
|% -1,81
|
|TSKB
|1,16
|103.896.843
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,31
|107.446.887
|% 2,34
|
|GSRAY
|3,51
|232.131.095
|% 4,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4412
|8,4835
|% -0,09
|
|Frank
|7,0104
|7,0527
|% 0,40
|
|Riyal
|1,7965
|1,8055
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,78
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,80
|
|Tam
|2.479
|2.510
|13,20
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|6,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,24
|