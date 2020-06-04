***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.06.2020 11:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848971
BIST
12:30109.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,31
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:306,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:307,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:30371,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,47
|Açılış
|: 371,54
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|204.360.242
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.052.575
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.920.000
|% -9,95
|
|THYAO
|12,61
|579.695.530
|% 0,64
|
|PETKM
|3,76
|489.165.048
|% 2,45
|
|GARAN
|8,18
|457.203.605
|% -0,49
|
|ASELS
|31,42
|270.142.462
|% -1,07
|
|GSRAY
|3,49
|244.100.412
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,65
|224.829.186
|% -0,60
|
|PETKM
|3,76
|489.165.048
|% 2,45
|
|TSKB
|1,16
|126.682.655
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,33
|121.516.881
|% 3,91
|
|MNDRS
|2,55
|204.360.242
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4432
|8,4855
|% -0,06
|
|Frank
|7,0257
|7,0680
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7972
|1,8062
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,79
|
|Altın Gr.
|371
|372
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.444
|17,30
|
|Tam
|2.484
|2.515
|17,80
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|8,70
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,30
|39,30
|-0,49
|