***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.07.2020 10:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854307
BIST
11:36117.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 116,49
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
11:366,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
11:367,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
11:36391,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 391,35
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|VKFYO
|4,33
|30.299.753
|% 8,52
|
|METUR
|2,76
|5.901.537
|% 8,24
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KENT
|594,00
|10.088.623
|% -4,44
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|KARSN
|3,49
|492.082.966
|% 5,76
|
|KRDMD
|3,19
|413.141.712
|% -1,54
|
|THYAO
|12,08
|350.102.577
|% -1,47
|
|ODAS
|2,63
|349.606.426
|% 3,14
|
|EKGYO
|2,07
|306.095.470
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,08
|198.526.695
|% 5,88
|
|CEMAS
|1,73
|282.217.986
|% 3,59
|
|ALBRK
|1,82
|283.031.018
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,07
|306.095.470
|% 0,00
|
|KARSN
|3,49
|492.082.966
|% 5,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5176
|8,5603
|% -0,02
|
|Frank
|7,2162
|7,2597
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,64
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.554
|-0,20
|
|Tam
|2.609
|2.621
|-0,20
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|-0,10
|
|Çeyrek
|634
|642
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,45
|
Seans Raporu
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