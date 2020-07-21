***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2020 11:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860690
BIST
12:54120.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.124,30
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
12:546,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
12:547,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
12:54402,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,38
|Açılış
|: 402,11
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,30
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.160.042
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.090.182
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.596.409
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.337.552
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|62.869.325
|% -10,00
|
|LUKSK
|21,06
|1.848.677
|% -5,65
|
|KUTPO
|48,42
|39.413.337
|% -5,34
|
|FMIZP
|77,00
|41.996.640
|% -4,41
|
|EMNIS
|3,60
|11.743
|% -4,00
|
|GUSGR
|5,41
|580.282.435
|% -0,18
|
|ODAS
|2,87
|427.702.931
|% 0,35
|
|GARAN
|7,99
|420.953.601
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,31
|406.076.861
|% 0,43
|
|TRGYO
|5,22
|404.832.260
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,31
|406.076.861
|% 0,43
|
|ODAS
|2,87
|427.702.931
|% 0,35
|
|ADESE
|2,57
|347.226.527
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,71
|187.785.136
|% 2,40
|
|GUSGR
|5,41
|580.282.435
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6735
|8,7170
|% 0,22
|
|Frank
|7,2792
|7,3231
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|6,35
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.612
|2.634
|10,50
|
|Tam
|2.691
|2.702
|10,80
|
|Yarım
|1.306
|1.322
|5,30
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,41
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,51
|0,12
|
|B. Petrol
|44,22
|44,22
|0,94
|