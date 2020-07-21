***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2020 11:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860691
BIST
13:01120.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.096,08
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
13:016,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
13:017,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
13:01402,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,61
|Açılış
|: 402,30
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,31
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.119.242
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.603.055
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.173.031
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|427.643
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.337.552
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|68.000.013
|% -10,00
|
|ARTI
|1,76
|132.959
|% -9,74
|
|KUTPO
|48,48
|39.769.707
|% -5,22
|
|LUKSK
|21,20
|1.851.221
|% -5,02
|
|FMIZP
|77,00
|41.996.640
|% -4,41
|
|GUSGR
|5,38
|586.348.537
|% -0,74
|
|ODAS
|2,87
|435.362.593
|% 0,35
|
|GARAN
|7,99
|423.970.992
|% 1,14
|
|TRGYO
|5,17
|407.862.249
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,32
|406.516.556
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,32
|406.516.556
|% 0,87
|
|ODAS
|2,87
|435.362.593
|% 0,35
|
|ADESE
|2,56
|348.494.458
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,71
|190.917.039
|% 2,40
|
|GUSGR
|5,38
|586.348.537
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6772
|8,7207
|% 0,26
|
|Frank
|7,2829
|7,3268
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,53
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.674
|2.714
|14,00
|
|Tam
|2.689
|2.701
|9,30
|
|Yarım
|1.305
|1.321
|4,60
|
|Çeyrek
|655
|661
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,43
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,51
|0,12
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|0,95
|