***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2020 11:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860694
BIST
13:05120.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.088,69
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
13:056,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
13:057,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
13:05402,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,51
|Açılış
|: 402,20
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,32
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.224.472
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.119.373
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.603.055
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|427.643
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.337.552
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|68.445.167
|% -10,00
|
|ARTI
|1,76
|132.959
|% -9,74
|
|KUTPO
|48,56
|39.864.711
|% -5,06
|
|LUKSK
|21,28
|1.913.237
|% -4,66
|
|FMIZP
|77,00
|41.997.025
|% -4,41
|
|GUSGR
|5,37
|592.151.448
|% -0,92
|
|ODAS
|2,86
|440.169.335
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|424.469.349
|% 1,27
|
|TRGYO
|5,16
|413.918.058
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,32
|407.181.552
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,32
|407.181.552
|% 0,87
|
|ODAS
|2,86
|440.169.335
|% 0,00
|
|ADESE
|2,57
|349.459.796
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,71
|191.388.836
|% 2,40
|
|GUSGR
|5,37
|592.151.448
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6783
|8,7218
|% 0,27
|
|Frank
|7,2818
|7,3257
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|6,35
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.612
|2.634
|10,50
|
|Tam
|2.691
|2.702
|10,80
|
|Yarım
|1.306
|1.322
|5,30
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,41
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,51
|0,12
|
|B. Petrol
|44,22
|44,22
|0,94
|