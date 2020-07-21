***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2020 15:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860751
BIST
15:28120.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.188,76
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:286,8480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:287,8403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:28404,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,14
|Açılış
|: 404,83
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|11.093.168
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.573.596
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.654.322
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.648.023
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.666.346
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,28
|67.967.550
|% -9,52
|
|FMIZP
|73,85
|89.489.608
|% -8,32
|
|LUKSK
|21,02
|2.094.529
|% -5,82
|
|DITAS
|28,40
|5.063.876
|% -5,65
|
|GARAN
|8,07
|1.166.874.970
|% 2,15
|
|GUSGR
|5,39
|724.969.227
|% -0,55
|
|AFYON
|4,71
|682.928.509
|% 9,03
|
|EKGYO
|2,30
|660.799.896
|% 0,00
|
|TCELL
|16,63
|565.809.946
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,30
|660.799.896
|% 0,00
|
|ADESE
|2,63
|542.768.089
|% 4,78
|
|ODAS
|2,85
|528.703.389
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,70
|288.035.298
|% 1,80
|
|GSDHO
|2,42
|386.612.841
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6751
|8,7186
|% 0,23
|
|Frank
|7,2700
|7,3138
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|20,16
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.622
|2.644
|21,20
|
|Tam
|2.700
|2.713
|21,80
|
|Yarım
|1.311
|1.327
|10,70
|
|Çeyrek
|657
|664
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|4,60
|4,61
|0,22
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|1,13
|