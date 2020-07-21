***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2020 15:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860755
BIST
15:36120.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.179,50
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:366,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:367,8420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0085
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:36404,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,87
|Açılış
|: 404,56
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.706.459
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.676.773
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.093.168
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|3.099.347
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.698.966
|% -10,00
|
|FMIZP
|73,05
|92.009.456
|% -9,31
|
|KUTPO
|46,92
|70.013.288
|% -8,27
|
|LUKSK
|20,92
|2.128.560
|% -6,27
|
|DITAS
|28,42
|5.085.683
|% -5,58
|
|GARAN
|8,06
|1.197.820.248
|% 2,03
|
|GUSGR
|5,41
|727.006.650
|% -0,18
|
|AFYON
|4,72
|697.829.400
|% 9,26
|
|EKGYO
|2,30
|662.084.439
|% 0,00
|
|TCELL
|16,66
|572.135.214
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,30
|662.084.439
|% 0,00
|
|ADESE
|2,65
|551.335.350
|% 5,58
|
|ODAS
|2,85
|530.031.997
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,70
|298.741.457
|% 1,80
|
|GSDHO
|2,41
|411.263.497
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6753
|8,7188
|% 0,24
|
|Frank
|7,2717
|7,3155
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|21,00
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.629
|2.651
|28,40
|
|Tam
|2.708
|2.721
|29,20
|
|Yarım
|1.314
|1.331
|14,30
|
|Çeyrek
|659
|666
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|1,17
|