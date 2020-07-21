***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2020 15:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860756
BIST
15:42120.503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.221,96
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:426,8467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:427,8356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:42405,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,53
|Açılış
|: 405,01
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.676.844
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.098.152
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.706.459
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.690.996
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.750.745
|% -10,00
|
|FMIZP
|73,75
|93.703.687
|% -8,44
|
|KUTPO
|47,02
|72.876.364
|% -8,07
|
|LUKSK
|20,92
|2.133.790
|% -6,27
|
|DITAS
|28,42
|5.098.472
|% -5,58
|
|GARAN
|8,05
|1.203.067.810
|% 1,90
|
|GUSGR
|5,45
|735.640.708
|% 0,55
|
|AFYON
|4,73
|705.990.124
|% 9,49
|
|EKGYO
|2,30
|662.669.674
|% 0,00
|
|TCELL
|16,68
|576.901.956
|% 2,90
|
|EKGYO
|2,30
|662.669.674
|% 0,00
|
|ADESE
|2,66
|559.466.943
|% 5,98
|
|ODAS
|2,84
|532.495.290
|% -0,70
|
|GSDHO
|2,41
|418.979.440
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,70
|300.700.711
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6748
|8,7183
|% 0,23
|
|Frank
|7,2718
|7,3156
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8201
|1,8293
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|22,88
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.629
|2.652
|28,70
|
|Tam
|2.708
|2.721
|29,50
|
|Yarım
|1.315
|1.331
|14,50
|
|Çeyrek
|659
|666
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|1,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:52OYAKC
Yüzde 5.23 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 209, 649 adet işlem
-
15:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TRKCM, TTKOM
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1160, 2 artarak (% 1.06 ) 110, 761
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, TKURU, SELGD, ETILR, YONGA, MEGAP, MEGAP, KPHOL, KERVN
-
15:51
PARSN, QNBFL, BURCE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında