***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2020 15:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860757
BIST
15:40120.501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.220,06
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:406,8465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0116
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:407,8422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:40405,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,35
|Açılış
|: 405,04
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.679.154
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.098.152
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.706.459
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.690.996
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.751.997
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,74
|73.170.607
|% -8,62
|
|FMIZP
|74,35
|95.487.312
|% -7,70
|
|LUKSK
|20,84
|2.161.007
|% -6,63
|
|DITAS
|28,42
|5.099.182
|% -5,58
|
|GARAN
|8,06
|1.207.134.220
|% 2,03
|
|GUSGR
|5,44
|738.734.474
|% 0,37
|
|AFYON
|4,75
|712.500.362
|% 9,95
|
|EKGYO
|2,31
|663.412.461
|% 0,43
|
|TCELL
|16,68
|578.067.233
|% 2,90
|
|EKGYO
|2,31
|663.412.461
|% 0,43
|
|ADESE
|2,66
|565.026.392
|% 5,98
|
|ODAS
|2,85
|533.602.048
|% -0,35
|
|GSDHO
|2,42
|419.600.205
|% 8,04
|
|SKBNK
|1,69
|300.975.953
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6755
|8,7190
|% 0,24
|
|Frank
|7,2726
|7,3164
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8201
|1,8293
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|21,00
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.629
|2.651
|28,40
|
|Tam
|2.708
|2.721
|29,20
|
|Yarım
|1.314
|1.331
|14,30
|
|Çeyrek
|659
|666
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|1,17
|
Seans Raporu
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15:54AFYON
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, TKURU, SELGD, ETILR, YONGA, MEGAP, MEGAP, KPHOL, KERVN