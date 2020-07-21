***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2020 15:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860758
BIST
15:42120.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.210,14
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:426,8467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:427,8356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:42405,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,53
|Açılış
|: 405,01
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.706.721
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.103.136
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.679.154
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.707.286
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.961.068
|% -10,00
|
|FMIZP
|73,50
|96.970.862
|% -8,75
|
|KUTPO
|47,00
|73.820.163
|% -8,11
|
|LUKSK
|20,84
|2.190.521
|% -6,63
|
|DITAS
|28,48
|5.115.692
|% -5,38
|
|GARAN
|8,06
|1.210.965.391
|% 2,03
|
|GUSGR
|5,43
|740.736.722
|% 0,18
|
|AFYON
|4,73
|715.933.814
|% 9,49
|
|EKGYO
|2,31
|664.343.125
|% 0,43
|
|ADESE
|2,70
|591.504.560
|% 7,57
|
|EKGYO
|2,31
|664.343.125
|% 0,43
|
|ADESE
|2,70
|591.504.560
|% 7,57
|
|ODAS
|2,84
|534.832.535
|% -0,70
|
|SKBNK
|1,70
|305.733.709
|% 1,80
|
|GSDHO
|2,42
|421.031.969
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6756
|8,7191
|% 0,24
|
|Frank
|7,2721
|7,3159
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8200
|1,8292
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|20,16
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.622
|2.644
|21,20
|
|Tam
|2.700
|2.713
|21,80
|
|Yarım
|1.311
|1.327
|10,70
|
|Çeyrek
|657
|664
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|4,60
|4,61
|0,22
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|1,13
|
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