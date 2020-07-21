***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.07.2020 15:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860760
BIST
17:05120.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 841,78
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
17:056,8456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:057,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:05405,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,41
|Açılış
|: 405,10
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|17.277.505
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.743.439
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.774.004
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.109.782
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.778.723
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.667.681
|% -9,99
|
|FMIZP
|74,15
|111.683.204
|% -7,95
|
|DITAS
|28,40
|5.328.412
|% -5,65
|
|ARTI
|1,85
|233.377
|% -5,13
|
|GARAN
|8,09
|1.696.475.327
|% 2,41
|
|EKGYO
|2,29
|801.966.781
|% -0,43
|
|AFYON
|4,75
|770.204.593
|% 9,95
|
|GUSGR
|5,38
|766.046.670
|% -0,74
|
|ADESE
|2,65
|677.647.350
|% 5,58
|
|EKGYO
|2,29
|801.966.781
|% -0,43
|
|ADESE
|2,65
|677.647.350
|% 5,58
|
|GARAN
|8,09
|1.696.475.327
|% 2,41
|
|GSDHO
|2,41
|496.720.603
|% 7,59
|
|ODAS
|2,84
|581.806.207
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6746
|8,7181
|% 0,23
|
|Frank
|7,2637
|7,3075
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|21,52
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.623
|2.645
|21,70
|
|Tam
|2.702
|2.714
|22,30
|
|Yarım
|1.312
|1.327
|10,90
|
|Çeyrek
|658
|665
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,13
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|4,60
|4,61
|0,22
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|1,34
|
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