***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2020 11:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863212
BIST
12:421.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -6,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:426,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9684
En Düşük
6,9132
12:428,2051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0696
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2055
En Düşük
8,1145
12:42437,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,83
|Açılış
|: 437,70
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.369.764
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.771.909
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|28.345.537
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.132.633
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.080.460
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,50
|1.145.661.727
|% 0,05
|
|GUSGR
|6,08
|784.876.384
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,21
|777.034.719
|% -0,45
|
|GARAN
|7,33
|508.791.452
|% -0,95
|
|KRDMD
|3,03
|456.418.603
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|777.034.719
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|456.418.603
|% 0,00
|
|TSKB
|1,16
|173.319.393
|% -0,85
|
|GUSGR
|6,08
|784.876.384
|% 2,01
|
|IHLAS
|0,89
|114.749.773
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9959
|9,0410
|% 0,66
|
|Frank
|7,5661
|7,6117
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8501
|1,8594
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-1,85
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.897
|1,20
|
|Tam
|2.955
|2.979
|1,20
|
|Yarım
|1.434
|1.454
|0,60
|
|Çeyrek
|719
|728
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,38
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|