***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2020 11:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863223
BIST
12:431.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:436,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9681
En Düşük
6,9132
12:438,2060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2060
En Düşük
8,1145
12:43438,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,13
|Açılış
|: 438,00
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.409.751
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|28.651.074
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.784.977
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.147.993
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.083.104
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,54
|1.155.094.781
|% 0,16
|
|GUSGR
|6,08
|789.472.613
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,21
|777.596.766
|% -0,45
|
|GARAN
|7,34
|510.225.551
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,04
|460.771.311
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,21
|777.596.766
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,04
|460.771.311
|% 0,33
|
|TSKB
|1,16
|173.593.803
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,89
|119.969.369
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,08
|789.472.613
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9999
|9,0451
|% 0,71
|
|Frank
|7,5683
|7,6139
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8503
|1,8596
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-1,88
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.867
|2.896
|0,20
|
|Tam
|2.954
|2.978
|0,30
|
|Yarım
|1.434
|1.454
|0,10
|
|Çeyrek
|719
|728
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|