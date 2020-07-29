***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2020 11:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863225
BIST
11:241.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
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1.160
En Düşük
1.130
11:246,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
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6,9593
En Düşük
6,9132
11:248,1975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0620
|Açılış
|: 8,2350
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|Önceki Kapanış
|: 8,2200
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8,2011
En Düşük
8,1145
11:24437,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,93
|Açılış
|: 437,79
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|21.836.311
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.349.087
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.187.198
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|36.690.873
|% 9,99
|
|NIBAS
|16,73
|4.729.161
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,90
|892.758.195
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,23
|602.249.634
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,10
|444.512.118
|% 2,35
|
|GARAN
|7,36
|374.967.043
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,05
|344.298.488
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,23
|602.249.634
|% 0,45
|
|TSKB
|1,16
|136.165.699
|% -0,85
|
|KRDMD
|3,05
|344.298.488
|% 0,66
|
|IHLAS
|0,90
|91.384.815
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,10
|444.512.118
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9938
|9,0389
|% 0,64
|
|Frank
|7,5788
|7,6245
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8491
|1,8584
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.869
|2.905
|8,80
|
|Tam
|2.955
|2.987
|9,00
|
|Yarım
|1.434
|1.458
|4,40
|
|Çeyrek
|719
|730
|2,20
|