***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2020 11:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863226
BIST
11:231.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
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1.160
En Düşük
1.130
11:236,9560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9593
En Düşük
6,9132
11:238,1910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0555
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
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8,2011
En Düşük
8,1145
11:23437,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,93
|Açılış
|: 437,79
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|21.884.752
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|11.048.779
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.351.463
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.190.556
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|4.895.692
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,92
|907.494.349
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,23
|603.028.543
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,13
|468.503.686
|% 2,85
|
|GARAN
|7,36
|382.574.973
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,05
|358.668.637
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,23
|603.028.543
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,05
|358.668.637
|% 0,66
|
|TSKB
|1,17
|136.308.997
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|93.257.439
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,13
|468.503.686
|% 2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9938
|9,0389
|% 0,64
|
|Frank
|7,5788
|7,6245
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8491
|1,8584
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|0,06
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.865
|2.900
|4,70
|
|Tam
|2.951
|2.983
|4,90
|
|Yarım
|1.432
|1.456
|2,40
|
|Çeyrek
|718
|729
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,27
|