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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

29.07.2020 11:37
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863226


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.181,50 21.884.752 % 10,00  
BURVA 78,10 11.048.779 % 10,00  
VKFYO 11,88 12.351.463 % 10,00  
KRGYO 6,05 27.190.556 % 10,00  
PKENT 867,90 872.240 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9938 9,0389 % 0,64  
Frank 7,5788 7,6245 % 0,77  
Riyal 1,8491 1,8584 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.959 0,06  
Altın Gr. 437 437 0,44  
Cumhuriyet 2.865 2.900 4,70  
Tam 2.951 2.983 4,90  
Yarım 1.432 1.456 2,40  
Çeyrek 718 729 1,20  
Gümüş.Ons 24,29 24,33 -0,09  
Gümüş Gr. 5,42 5,43 -0,02  
B. Petrol 43,88 43,88 0,27  
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*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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