***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2020 11:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863250
BIST
11:401.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:406,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9627
En Düşük
6,9132
11:408,1997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0642
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
11:40437,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,04
|Açılış
|: 437,87
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|12.579.429
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|11.718.064
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|22.243.928
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.377.489
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.198.488
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,82
|957.809.135
|% 0,93
|
|GUSGR
|6,15
|647.986.175
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,23
|610.012.964
|% 0,45
|
|GARAN
|7,36
|407.032.929
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,04
|397.301.982
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|610.012.964
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|397.301.982
|% 0,33
|
|TSKB
|1,17
|145.821.146
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|98.793.000
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,15
|647.986.175
|% 3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9909
|9,0360
|% 0,61
|
|Frank
|7,5745
|7,6201
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8489
|1,8582
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,72
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.870
|2.905
|9,70
|
|Tam
|2.957
|2.988
|10,00
|
|Yarım
|1.435
|1.458
|4,90
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,08
|44,08
|0,47
|