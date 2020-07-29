***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2020 11:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863218
BIST
15:071.140
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -12,56
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:076,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:078,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0749
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:07438,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,31
|Açılış
|: 438,17
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.802.983
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.632.400
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|MRSHL
|133,40
|31.211.185
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,52
|3.949.417
|% 9,96
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.278.092
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|EGCYO
|0,95
|524.172
|% -8,65
|
|ASELS
|36,16
|1.509.660.116
|% -0,88
|
|GUSGR
|6,28
|1.267.507.437
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,20
|910.213.949
|% -0,90
|
|GARAN
|7,29
|676.470.797
|% -1,49
|
|KRDMD
|3,01
|547.224.309
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,20
|910.213.949
|% -0,90
|
|GUSGR
|6,28
|1.267.507.437
|% 5,37
|
|TSKB
|1,14
|237.759.500
|% -2,56
|
|IHLAS
|0,90
|183.738.162
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|547.224.309
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0020
|9,0471
|% 0,73
|
|Frank
|7,5559
|7,6014
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8518
|1,8611
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,62
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.903
|7,50
|
|Tam
|2.961
|2.986
|7,70
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|